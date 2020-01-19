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Фавр – про феєричний дебют Холанда за Борусію Д: Він повинен грати ще краще

14:59 276 Читать на русском
Фавр – про феєричний дебют Холанда за Борусію Д: Він повинен грати ще краще
Ерлінг Холанд та Люсьєн Фавр / Eurosport

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр прокоментував дебют нападника Ерлінга Холанда у Бундеслізі.

34’ Флоріан Нідерлехнер
46’ Марко Ріхтер
55’ Флоріан Нідерлехнер
 
Юліан Брандт 49’
Ерлінг Холанд 59’
Джейдон Санчо 61’
Ерлінг Холанд 71’
Ерлінг Холанд 79’
34’ Флоріан Нідерлехнер
46’ Марко Ріхтер
49’ Юліан Брандт
55’ Флоріан Нідерлехнер
59’ Ерлінг Холанд
61’ Джейдон Санчо
71’ Ерлінг Холанд
79’ Ерлінг Холанд

"Він відразу ж показав свої сильні сторони, побіг вперед і, звичайно, забив три голи, що неймовірно. Він добре переміщається між лініями, що дає нам більше свободи в атаці. Ерлінг вчора дуже добре впорався, але у нього все ще є потенціал для прогресу. Він повинен грати ще краще. Це найважливіше.

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Чи готовий Холанд грати з перших хвилин? Гравці завжди говорять, що вони готові. Але Ерлінг не тренувався весь грудень, тому що був травмований і не міг багато працювати в нашому тренувальному таборі протягом трьох або чотирьох днів. Вчора він не був готовий грати 90 хвилин. Подивимося, чи зміниться ситуація у п'ятницю в поєдинку з Кельном", – цитує Фавра офіційний сайт німецького клубу.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі 18 туру Бундесліги проти Аугсбурга Холанд вийшов на заміну на 56 хвилині матчу за рахунку 3:1 на користь суперника "джмелів". У підсумку норвезький форвард оформив хет-трик, а Борусія перемогла з рахунком 5:3.

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Теги
Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Аугсбург - Борусія Дортмунд Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр
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