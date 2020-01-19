Фавр – про феєричний дебют Холанда за Борусію Д: Він повинен грати ще краще

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр прокоментував дебют нападника Ерлінга Холанда у Бундеслізі.

"Він відразу ж показав свої сильні сторони, побіг вперед і, звичайно, забив три голи, що неймовірно. Він добре переміщається між лініями, що дає нам більше свободи в атаці. Ерлінг вчора дуже добре впорався, але у нього все ще є потенціал для прогресу. Він повинен грати ще краще. Це найважливіше.

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Чи готовий Холанд грати з перших хвилин? Гравці завжди говорять, що вони готові. Але Ерлінг не тренувався весь грудень, тому що був травмований і не міг багато працювати в нашому тренувальному таборі протягом трьох або чотирьох днів. Вчора він не був готовий грати 90 хвилин. Подивимося, чи зміниться ситуація у п'ятницю в поєдинку з Кельном", – цитує Фавра офіційний сайт німецького клубу.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі 18 туру Бундесліги проти Аугсбурга Холанд вийшов на заміну на 56 хвилині матчу за рахунку 3:1 на користь суперника "джмелів". У підсумку норвезький форвард оформив хет-трик, а Борусія перемогла з рахунком 5:3.

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