Залаегерсег не зміг втримати бодай нічию у матчі 21-го туру чемпіонату Угорщини проти Кішварди. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2020/21, 21-й тур

Кішварда – Залаегерсег – 2:1

Голи: Бумба, 25, Хорват, 90+4 – Фаворов, 50

Вилучення: Футач, 75 (Залаегерсег)

Кішварда вийшла вперед завдяки досить курйозному голу Бумби – йому допоміг рикошет від захисника. Втім, Залаегерсег відігрався по перерві завдяки Фаворову, який в дотик замкнув простріл з лівого флангу.

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Ближче до кінця зустрічі команда українця залишилась у меншості – Футач отримав другу жовту картку. Гра йшла до нічиєї, проте Кішварда вирвала перемогу завдяки шедевру Хорвата – той після передачі з флангу першим дотиком підбив м'яч вгору, а другим пробив через себе у дев'ятку.

Таким чином, Кішварда набрала 31 очко та піднялась на 4 місце, а Залаегерсег з 22 пунктами залишився десятим.

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Вирішальний гол Хорвата: