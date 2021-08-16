Чемпіонат Угорщини, 3 тур

Залаегерсег – Академія Пушкаша – 1:2 (гру зупинили на 69-й хвилині)

Голи: Шкрібек, 13 – Фаворов, 54, Пулжіч, 67

Артем Фаворов минулий сезон провів у складі Залаегерсега на правах оренди. Повернувшись у Академію Пушкаша, українець у першому ж очному матчі забив своїй колишній команді. Це дебютний гол Фаворова у нинішньому сезоні. Відео забитого м'яча, дивіться за цим посиланням.

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Однак матч став пам'ятним через жахливу зливу. На 69-й хвилині арбітру довелося забрати команди з поля. Гру так і не вдалося поновити. Фото та відео зі стадіону більше нагадують кадри фільму про апокаліпсис, ніж черговий поєдинок чемпіонату Угорщини. Зазначається, що долю матчу тамтешня федерація визначить пізніше.