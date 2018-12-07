Фаворов розповів про підготовку Десни до матчу з Олімпіком

Хавбек Десни Артем Фаворов розповів, що хоче засмутити голкіпера Олімпіка.

"У минулому матчі Зоря була сильнішою за нас: ми не забили свої моменти, вони ж свої реалізували. Якщо програли 0:2, значить це справедливо.

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Ми вже почали підготовку до матчу з Олімпіком. Подивимося, як там все складеться. Всі команди зараз плюс-мінус однакові. Тому я думаю, що буде цікава гра. До неділі ще є час. Будемо готуватися, розбирати, а гра покаже, хто сильніший.

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Голкіпер Олімпіка Махновський? Костя – хороший воротар, але ми будемо намагатися його засмутити, подивимося чи вийде", – цитує Фаворова офіційний сайт Десни.