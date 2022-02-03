Український півзахисник угорського клубу Артем Фаворов розповів про інтерес до себе з боку інших команд.

"Поки що я гравець Академії Пушкаша. Розмови про інші команди є, в тому числі і з України, але поки це лише розмови.

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Варіанти є, але конкретики не було. Подивимось, як ситуація буде розвиватися далі. Мене в Пушкаші теж все влаштовує. Ми добре розпочали чемпіонат, я граю, хочеться допомагати команді далі", – сказав Фаворов у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Артем перебрався в Академію Пушкаша у січні 2020-го. Влітку цього ж року перейшов у річну оренду в Залаегерсег. У поточному сезоні провів за Академію 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 650 тисяч євро.

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