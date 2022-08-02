Український захисник Денис Фаворов продовжить свою кар'єру за кордоном. 31-річний футболіст став гравцем клубу Вєчиста, повідомляє офіційний сайт польської команди.

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Оборонець підписав з представником 4-го за силою дивізіону контракт терміном на 2 роки з можливістю пролонгації ще на один сезон. Українець обрав собі футболку з номером 45. Раніше повідомлялось, що Денисом цікавився представник Екстракляси – Корона. Останнім часом гравець тренувався з аматорським клубом Осаднік з Мислібужа.

Нагадаємо, Фаворов – вихованець київського Арсенала. Встиг пограти за черкаські Славутич та Дніпро, Полтаву, Десну та Зорю. Минулого сезону зіграв за луганців 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.

До слова, Вєчиста має дуже заможного власника. У клубі часто завершують свою кар'єру зірки польського футболу і, зокрема, екс-гравці "Кадри".

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