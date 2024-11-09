Фаворов прикрасив ганебну поразку – відео гола українця в шикарній атаці
Півзахисник Академії Пушкаша Артем Фаворов результативно провів матч проти Залаегерсега (2:4) в рамках 13-го туру чемпіонату Угорщини.
Чемпіонат Угорщини, 13 тур
Залаегерсег – Академія Пушкаша – 4:2
Голи: Мім, 31, Кіш, 32, Круазе, 37, 68 – Стронаті, 41, Фаворов, 44
Академія Пушкаша мала шанс вийти на перше місце в турнірній таблиці, але несподівано програла Залаегерсегу, який до цього туру взагалі перебував у зоні вильоту. При чому програла гучно, перебувала за крок до розгрому.
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Нам цей матч цікавий, бо перший гол у цьому сезоні в чемпіонаті забив Артем Фаворов. Український легіонер гостей влучним ударом завершив чудову комбінацію команди – розіграли просто зразково.
До речі, Залаегерсег – це колишня команда Фаворова. Артем любить їй дошкуляти, за 12 матчів забив два голи та віддав два асисти. Це один із найкращих показників результативності хавбека у поєдинках проти одного суперника.