Чемпіонат Угорщини, 13 тур

Залаегерсег – Академія Пушкаша – 4:2

Голи: Мім, 31, Кіш, 32, Круазе, 37, 68 – Стронаті, 41, Фаворов, 44

Академія Пушкаша мала шанс вийти на перше місце в турнірній таблиці, але несподівано програла Залаегерсегу, який до цього туру взагалі перебував у зоні вильоту. При чому програла гучно, перебувала за крок до розгрому.

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Нам цей матч цікавий, бо перший гол у цьому сезоні в чемпіонаті забив Артем Фаворов. Український легіонер гостей влучним ударом завершив чудову комбінацію команди – розіграли просто зразково.

До речі, Залаегерсег – це колишня команда Фаворова. Артем любить їй дошкуляти, за 12 матчів забив два голи та віддав два асисти. Це один із найкращих показників результативності хавбека у поєдинках проти одного суперника.