Фаворов: Покласти Роналду на лопатки – взагалі без проблем

Півзахисник Десни Денис Фаворов озвучив амбітне бажання у випадку виходу до групового етапу Ліги чемпіонів.

"Уже граємо не в тиші. Будь-яка підтримка – приємна. Звичайно, хотілося б, щоб більше наших уболівальників змогли відвідувати стадіони. Сподіваюся, незабаром так і буде. Підтримка уболівальників відчувається.

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Чи буде провалом, якщо Десна не стане другою? Та ні. Ми вже, вважаю, виконали завдання, перевиконали. Від матчу до матчу намагаємося перемогти, подивимося, як зіграємо в останніх матчах.

Кого хотів би у суперники з першого кошику Ліги чемпіонів? Напевне, Ювентус. З дитинства вболіваю за цей клуб. Та й будь-яка англійська команда. Я цей футбол дивлюся, мені подобається. Просто випробувати себе. Покласти Роналду на лопатки? Взагалі без проблем", – поділився Фаворов у коментарі Football Hub.

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