Залаегерсег вирвав перемогу над Академією Пушкаша в рамках 31-го туру угорської першості – один із голів в активі Артема Фаворова. Дивіться відео гола українця та читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2020/21, 31-й тур

Академія Пушкаша – Залаегерсег – 1:4

Голи: Комаромі, 10 – Фаворов, 13, Тайті, 75, Футач, 88, 90+2

Команди видали результативний початок зустрічі – Комаромі красивим ударом у кут воріт вивів Академію Пушкаша вперед, але вже за 3 хвилини Фаворов вирівняв становище, точно пробивши в дотик з лівої. Цей гол став уже сьомим у складі Залаегерсега для Артема. Цікаво, що права на українця належать якраз Академії Пушкаша.

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До перерви команди більше не забивали, а от кінцівка матчу була повністю за гостями. Гол Тайті, а згодом ще й дубль Футача принесли розгромну перемогу Залаегерсегу.

Таким чином, команда Фаворова набрала 36 очок та втрималась на 9 місці, Академія Пушкаша залишилась другою з 55 очками в активі.

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Відео гола Фаворова на 0:44: