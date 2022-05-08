Угорщина, 32-й тур

Дебрецен – Академія Пушкаша – 1:1

Голи: Боді, 34 – Фаворов, 63

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У черговому турі угорської першості Академія Пушкаша зуміла відвоювати нічию у матчі з Дебреценом. Героєм став український півзахисник Артем Фаворов, якому по перерві вдалось відновити статус-кво і принести своїй команді важливе очко. До слова, ще один представник гостей – орендований у луганської Зорі форвард Захедітабар Шахаб – провів на полі лише 42 хвилини і був замінений.

Нічия дозволила Академії залишитись на другій сходинці турнірної таблиці – тепер у команди 54 очки. Кішварда, яка йде третьою, відстає на один пункт, але має гру в запасі.

Нагадаємо, для Фаворова, який наприкінці березня продовжив з угорцями контракт до 2025 року, це вже п'ятий гол у сезоні. Також на його рахунку один асист.

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