Чемпіонат Угорщини, 4-й тур

МТК – Залаегерсег – 0:3

Голи: Фаворов, 42, Беді, 75, Санто, 88

Петряк голом допоміг Фехервару перемогти Академію Пушкаша та вийти на перше місце у чемпіонаті Угорщини

МТК на своєму полі приймав Залаегерсег. Українець Артем Фаворов вийшов у стартовому складі гостей. Початок матчу був досить напруженим, проте до середини першого тайму гра заспокоїлась. На 42 хвилині Фаворов вивів Залаегерсег вперед.

У другому таймі гості продовжили тиснути на ворота суперників – це дало результат. Беді забив на 75, а інший одноклубник українця – Санто – поставив жирну крапку у матчі на 88 хвилині. 3:0 і Залаегерсег здобуває першу перемогу у новому сезоні чемпіонату Угорщини та піднімається на шосту сходинку в турнірній таблиці. В активі команди Фаворова тепер 5 очок. МТК наразі посідає сьоме місце з такою ж кількістю пунктів.