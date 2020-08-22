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Фаворов – про поразку від Десни: Зоря ще не готова до такого футболу

22:33 - Читать на русском
Фаворов – про поразку від Десни: Зоря ще не готова до такого футболу
Денис Фаворов / Фото з відкритих джерел

Захисник Зорі Денис Фаворов прокоментував поразку луганців у першому турі УПЛ від своєї колишньої команди (1:3).

58’ Олександр Філіппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Пилип Будківський
 
Денис Фаворов 43’
43’ Денис Фаворов
58’ Олександр Філіппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Пилип Будківський

"Якби були вболівальники – було б щось особливе. Приємно було повернутися на цей стадіон, пограти. Шкода, програли. Забив і забив. Радію кожному голу. Якби переможний – радів би втричі сильніше. Поспілкуємося з уболівальниками, вони чекають мене.

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Не вийшли ми ще на пік, це очевидно. Щоб грати в такий агресивний футбол, треба бути дуже фізично підготовленими. А ми ще не зовсім готові до цього футболу", – сказав Фаворов у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату України Зоря поступилась чернігівській Десні з рахунком 1:3. Єдиний гол луганців забив саме Денис Фаворов.

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Десна - Зоря Денис Денис Фаворов Зоря Зоря Десна Десна
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