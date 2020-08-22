Фаворов – про поразку від Десни: Зоря ще не готова до такого футболу

"Якби були вболівальники – було б щось особливе. Приємно було повернутися на цей стадіон, пограти. Шкода, програли. Забив і забив. Радію кожному голу. Якби переможний – радів би втричі сильніше. Поспілкуємося з уболівальниками, вони чекають мене.

Десна – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Не вийшли ми ще на пік, це очевидно. Щоб грати в такий агресивний футбол, треба бути дуже фізично підготовленими. А ми ще не зовсім готові до цього футболу", – сказав Фаворов у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату України Зоря поступилась чернігівській Десні з рахунком 1:3. Єдиний гол луганців забив саме Денис Фаворов.

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