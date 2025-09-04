Нападник ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле може не зіграти проти України у відборі до ЧС-2026.

Нападник Усман Дембеле був єдиним, хто був відсутній на тренуванні збірної Франції у вівторок в Клерфонтені, за чотири дні до першого матчу "триколірних" у відбірковому циклі чемпіонату світу 2026 року. Він продовжує відновлення після травми лівого стегна.

Фаворит на наступний "Золотий м'яч" відчуває дискомфорт у лівому підколінному сухожилку і тренується за спеціальною програмою, повідомив у понеділок лікар збірної Франції Франк Ле Галль перед матчем зі збірною України.

У тренуванні взяли участь інші 22 гравці, в тому числі Адрієн Рабйо і Бенджамін Павар, які були відсутні напередодні, оскільки підписували свої контракти з Міланом і Марселем відповідно.

Повідомляється, що на тренуванні був присутній батько Кіліана Мбаппе Вілфрід.

