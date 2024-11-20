Головний тренер Байєра Хабі Алонсо досі не вирішив, де продовжить свою кар'єру.

Контракт 42-річного іспанця з німецьким клубом закінчується у 2026 році. Наразі не відомо, чи залишиться Хабі Алонсо на чолі Байєра.

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За інформацією Marca, іспанець ще не знає, що робитиме після закінчення поточного сезону. Алонсо прийме рішення щодо свого майбутнього в березні. Доля гравців німецької команди не залежатиме від нього – рішення щодо можливих трансферів ухвалюватимуть директори Байєра.

Вважається, що Хабі Алонсо є одним з головних претендентів на заміну Карло Анчелотті в Реалі. Очільники мадридців уважно стежать за прогресом іспанського фахівця.

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