Форвард Барселони і збірної Бразилії Рафінья дав задню, коли після розгрому його команди футболісти збірної Аргентини з нього запитали.

Перед матчем з Аргентиною у відборі на ЧС-2026 форвард Барселони в грубій формі пообіцяв обіграти суперника. Однак Бразилія поступилася чинним чемпіонам світу з рахунком 1:4. Коли Рафінья залишав поле, він вступив у словесне протистояння з деякими аргентинськими футболістами, які нагадали йому його обіцянку.

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"Мене там не було, але я чув, як Рафінья сказав комусь, що його слова неправильно переклали з португальської", – заявив захисник збірної Аргентини Ніколас Тальяфіко. Можна припустити, що Рафінья намагався пояснити аргентинцям, що його мовою вимовлені слова мали трохи інший тон або були вирвані із загального контексту.

Нагадаємо, що Рафінья вважається одним із фаворитів на виграш наступного "Золотого м'яча".

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