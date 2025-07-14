Фаворит на "Золотий м'яч" поступився сенсаційним героям – символічна збірна Клубного ЧС-2025
14 липня 21:33 - Читати іншою мовою
Форвард ПСЖ Усман Дембеле не увійшов до символічної збірної Клубного ЧС.
За підсумками Клубного ЧС експерти офіційного транслятора світової першості серед клубів DAZN представили символічну збірну. До команди турніру потрапили чотири гравці переможців, а також три представники фіналіста.
Челсі виграв Клубний чемпіонат світу-2025, шокувавши ПСЖ трьома голами до перерви – Палмер оформив 2+1
Символічна збірна Клубного ЧС
Воротар: Ясін Буну (Аль-Хіляль);
Захисники: Марк Кукурелья (Челсі), Тьяго Сілва (Флуміненсе), Маркіньос (ПСЖ), Ашраф Хакімі (ПСЖ);
Півзахисники: Вітінья (ПСЖ), Енцо Фернандес (Челсі), Коул Палмер (Челсі), Педру Нету (Челсі);
Нападники: Гонсало Гарсія (Реал Мадрид), Джон Аріас (Флуміненсе).
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter