FAVBET продовжує підтримувати українських військових. Так, в акції "Кіберпанк 2023" від FAVBET учасники проходять місії зі щотижневими квестами, а бійці ЗСУ отримують високотехнологічне обладнання, що допомагає долати ворога на фронті.

Нещодавно успішно завершилась перша місія – "Той, що бачить у темряві". Назва символічна, адже за допомогою проєкту відбувся збір на тепловізори. FAVBET закупив 7 тепловізорів, щоб українська армія мала можливість бачити ворогів навіть вночі. Перші два тепловізори вже були передані для ЗСУ.

ЗСУ отримали 100 авто від Favbet Foundation

Акція "Кіберпанк 2023" продовжується й вже розпочалась наступна місія – "Згори видно все". Це збір на дрони розвідників та артилеристів, щоб бачити ворога здалеку та точно наводити зброю.

Нагадаємо, компанія FAVBET переосмислила сюжет популярної гри студії CD Projekt Red, створивши світ кіберпанка з українськими реаліями. Головна мета проєкту – підтримка українських воїнів.

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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.