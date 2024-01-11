FAVBET став генеральним партнером вечора боксу бійцівського клубу SPARTABOX, що пройде 20 січня у київському Палаці Спорту. Мета події – зібрати 5 мільйонів гривень для проекту UNITED24 з відбудови спортивної школи у Миколаєві.

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Головною подією вечора стане двобій за титул чемпіона світу WBF між Арамом Фаніяном та Франциско Меркадо. В андеркарді на глядачів очікує ще 6 видовищних поєдинків за участі відомих боксерів. Початок – о 16:00.

Ведучим вечора буде український телеведучий та шоумен Юрій Горбунов. Розважатимуть гостей зіркові артисти Козак Сіромаха, Світлана Тарабарова та Альона Омаргалієва.

Окрім збору на відновлення пошкодженої росіянами школи, під час заходу відбудеться благодійний аукціон. Виручені з нього кошти будуть передані зведеному воєнізованому підрозділу патрульної поліції ім. Нестора Махна та Ударній роті БПАК "Бойові Хрущі".

"Спорт єднає, а єдність – саме та сила, якої ми щодня потребуємо у боротьбі з ворогом. Ми раді, що у Київ повертається великий бокс, та ще більше радіємо, що ця подія об'єднує людей, зацікавлених у відновленні України та підтримці нашої армії. Це підхід, дуже співзвучний цінностям FAVBET", – коментує Денис Якимов, Head of Sport Marketing у FAVBET.

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