Допомогти українським дітям віднайти та розвинути свої суперсили – такою є головна мета "Клубу Супергероїв", започаткованому Favbet Foundation цієї весни. Через низку проєктів Клубу фонд надає можливості для побудови успішного майбутнього тисячам малюків та підлітків, що відчули на собі вплив війни.

Вже зараз один з проєктів "Клубу Супергероїв" під назвою "Сила в знаннях" дає змогу всім вимушеним переселенцям та військовослужбовцям отримати безкоштовні набори канцелярського приладдя для своїх дітей. Для цього достатньо заповнити цю анкету. В наборі – все необхідне, щоб дитина могла розкрити свої суперздібності в навчанні та творчості.

"За останній рік ми побачили, якою великою є прірва між цивілізованим світом та країною-окупантом, громадяни якої не мають ані чіткої громадянської позиції, ані цінностей, ані критичного мислення. Цю прірву створюють в першу чергу знання та освіта, які формують правильні цінності, дозволяють будувати успішне суспільство та впливати на політичне життя країни. Знання – суперсила українських дітей, від якої залежить відновлення та розвиток нашої країни. Тому вже зараз ми даємо їм додаткові можливості для навчання та заохочуємо розкривати власні таланти", – розповідає куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Окрім проєкту "Сила в знаннях", в "Клубі Супергероїв" діють напрями "Сильніші разом" та "IT Kids". Перший передбачає організацію регулярних спортивних занять, а другий – технологічні курси для дітей з родин ВПО та військовослужбовців.

В межах "IT Kids" Favbet Foundation спільно з Code Club Україна вже запустили безкоштовну програму базової IT-освіти для дітей. Сьогодні вже понад 300 учнів опановують мову програмування Python в онлайн- та офлайн-класах. Всі групи наразі заповнені, однак у фонді готуються до нового набору.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році з метою розвитку спортивної та освітньої інфраструктури для українських дітей. В лютому 2022 року 95% проєктів фонду було переорієнтовано на підтримку ЗСУ та людей, що постраждали від війни. З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation передав підрозділам ЗСУ 100 авто, понад 35 мільйонів технічної допомоги, а також сприяв евакуації з прифронтових територій тисячі українців.

ЗСУ отримали 100 авто від Favbet Foundation