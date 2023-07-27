Провідна українська iGaming-компанія FAVBET та чемпіон України ФК Шахтар презентували спільні плани. Нове партнерство покликане посилити позиції двох популярних брендів і додати вогню українському футболу.

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У планах FAVBET і Шахтаря – спільні маркетингові й медійні проєкти, активна взаємодія з фанатською спільнотою та впровадження низки соціально значущих ініціатив, серед яких розвиток дитячого спорту і відновлення спортивної інфраструктури, що постраждала внаслідок війни.

"Ми продовжуємо підтримувати український спорт в умовах ворожої агресії та прагнемо розвитку, попри всі зовнішні виклики. Співпраця між двома великими брендами має стати чимось особливим та посилити бізнес зі 100-відсотковою українською ДНК. Наші команди мають значний європейський досвід, який ми повинні використовувати для розвитку громадянського суспільства, ставлення до спорту, відповідальної гри та культури вболівання", – директор з розвитку бізнесу FAVBET Сергій Дзекунов.

Шахтар – клуб, який не потребує представлення. Славетна історія, талановиті гравці, віддані вболівальники. Співробітництво з FAVBET відкриває ще одну захопливу главу в історії українського футболу, сповнену знакових протистоянь, щирих емоцій і неповторної атмосфери єднання заради улюбленого спорту.

"Для нас це більше, ніж просто спонсорська угода, – це партнерство двох команд, що прагнуть досягти виняткових результатів. Ми віримо, що наша активна підтримка надасть Шахтарю додаткової мотивації та збільшить можливості. Це початок великої пригоди, і ми готові ділитися радістю перемоги та справжньою драйвовою атмосферою з усіма прихильниками футболу", – директор зі спортивного маркетингу FAVBET Денис Якимов.



"Радо розпочинаємо трирічну співпрацю з компанією, добре відомою вболівальникам. FAVBET уже багато років представлено на спортивному ринку, має за своїми плечима величезний досвід реалізації різноманітних соціальних та благодійних проєктів, у тому числі й проєктів на підтримку ЗСУ. Упевнені, разом ми зможемо здобути великі перемоги", – директор зі стратегічного розвитку й комунікацій ФК Шахтар Юрій Свиридов.

Уже найближчої суботи, 29 липня, "оранжево-чорні" вперше вийдуть на поле у формі з логотипом нового титульного партнера. У дебютному матчі УПЛ-2023/24 Шахтарю протистоятиме харківський Металіст 1925.



Партнерство з ФК Шахтар є важливим кроком для FAVBET, що продовжує навіть в умовах війни системно підтримувати улюблену гру мільйонів. Сьогодні компанія співпрацює із 6 клубами елітного дивізіону та Першої ліги, а також є одним з найбільш активних спонсорів українського футболу. Партнерські угоди FAVBET ніколи не обмежуються рекламними проявами, а засновані на всебічній співпраці як на полі, так і за його межами.

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