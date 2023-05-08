FAVBET, як спортивна IT-компанія, що вміє знаходити прогресивні рішення, розпочала співпрацю з кіберспортивною командою з України Monte.

Динамо та Шахтар офіційно з'являться у наступниці гри FIFA

Ідея народилася влітку 2022 року. Капітан Володимир "Woro2k" Велетнюк із Монастирища Черкаської області разом з однодумцем знайшли інвесторів і розпочали проект. Зараз у команді п'ять гравців та два тренери.

Українці братимуть участь у Paris Major – останньому мейджорі з CS:GO, який відбудеться в Парижі з 8 по 21 травня 2023 року. І боротимуться в ньому за призовий фонд 1 250 000 доларів.

"Ми всередині гри. Раді анонсувати початок співпраці з FAVBET. Для нас це важливий крок вперед для популяризації та розвитку українського кіберспорту разом з надійним партнером. Ми готові до мейджору в Парижі, покажемо свою силу та міць, а український прапор замайорить на найбільшому турнірі з CS:GO у столиці Франції", – діляться новинами хлопці з Monte.

За оцінками FAVBET, хлопці – одні з фаворитів цього турніру. "Для нас це перше, але аж ніяк не останнє велике партнерство з кіберспортом. Маємо великі плани в цьому напрямку. А хлопцям із Monte бажаємо легких каток на турнірі. Вболіваємо й чекаємо на український прапор у Парижі", – зазначили у FAVBET.

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