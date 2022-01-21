Барселона офіційно підтвердила травму, якої 19-річний гравець зазнав у матчі проти Атлетіка. У Фаті серйозні проблеми з лівим стегном.

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Таланту "блаугранас" може знадобитися операція, повідомляє AS. Рішення щодо хірургічного втручання буде ухвалене на зустрічі батьків Ансу і представників Барселони. Клубні лікарі більше схиляються до операції, як це раніше було з травмою коліна. Орієнтовний термін відновлення доволі тривалий – 6-8 тижнів.

Нагадаємо, Фаті щойно відновився після 2 місяців відсутності. Перлина Барселони встиг провести 2 матчі, забити Реалу і знову загримів до лазарету.

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