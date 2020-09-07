Один з героїв поєдинку проти "синьо-жовтих" Ансу Фаті розповів про свій повноцінний дебют за збірну Іспанії.

"Здається, я став 800-м футболістом, що зіграв за збірну Іспанії. Пишаюся цим. За довгий час за команду зіграло чимало класних гравців.

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Я неймовірно гордий тим, чого добився під час повноцінного дебюту за збірну Іспанії. Перед виходом на поле тренер сказав мені, що такий матч у кар'єрі буває лише один, і порадив зіграти у своє задоволення", – цитує Фаті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, 17-річний форвард Барселони вперше провів у складі "Фурії Рохи" повний матч і став одним з героїв поєдинку проти України – він забив сам і заробив пенальті, який реалізував Серхіо Рамос.

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