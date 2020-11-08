Вінгеру Барселони Ансу Фаті знадобиться операція після травми, якої він зазнав у матчі 9-го туру Ла Ліги проти Бетіса.

Ансу буде прооперований вже завтра, 9 листопада, через травму лівого меніска. Операцію проведе доктор Рамон Кугат під наглядом медичного штабу каталонського клубу.

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Як повідомляє офіційний сайт Барселони, саме від операції і залежить, скільки Фаті пропустить через травму. Тому прес-служба повідомить про результати операції, а також про приблизні терміни відновлення гравця.

Нагадаємо, за основну команду Барселони форвард виступає з 2019 року. У поточному сезоні провів у футболці "блаугранас" 10 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі. Чинний контракт Фаті з каталонським клубом розрахований до 2022 року.

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