"У Фаті травма м'яза лівого стегна. Йому потрібно пройти тестування, щоб дізнатися рівень серйозності пошкодження", – йдеться в заяві клубу у Twitter​​.

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У півфіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетіка (2:3) Ансу вийшов на поле на 61-й хвилині, але вже в овертаймі Хаві замінив молодого форварда на Деста. Фаті покидав поле зі сльозами на очах, а головний тренер підбадьорливо обійняв підопічного.

Нагадаємо, восени Ансу вилетів на два місяці через проблему з цим же м'язом. За прогнозами, на відновлення нападника дають від 3-х до 6-ти тижнів.

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