Юний форвард каталонців відчув дискофморт у коліні, інформує прес-служба клубу.

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Наразі все виглядає не надто серйозно. Стан Фаті буде ретельно оцінений упродовж тренувань. 18-річний вінгер Барселони пропустив майже весь минулий сезон через травму меніска (на іншому коліні), тому його повернення на поле складається дуже обережно.

Фаті точно не гратиме сьогодні проти Райо. 30-го жовтня Барселона зустрінеться з Алавесом, а 2-го листопада – гостьовий поєдинок проти Динамо в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів.

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