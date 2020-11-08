Нападник каталонського клубу опинився перед серйозним вибором – тривале відновлення чи швидке повернення на поле з можливими наслідками у майбутньому.

Як відомо, у матчі 9-го туру Ла Ліги проти Кадіса 18-річний форвард Барселони травмувався і не зміг продовжити поєдинок після перерви. Попередній медичний огляд виявив у гравця травму меніска у лівому коліні.

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Як повідомляє AS, терміни відновлення Фаті можуть варіюватися. Якщо меніск вдасться зашити, відновлення буде займати не менше чотирьох місяців. Інший варіант – видалити розірваний меніск. Тоді час відновлення помітно скоротиться (близько двох місяців), але у майбутньому це може привести до дегенеративних проблем з хрящем. Тож останнє слово залишається за Ансу. У будь-якому випадку футболіста у цьому році ми на полі більше не побачимо.

Нагадаємо, за основну команду Барселони форвард виступає з 2019 року. У поточному сезоні провів у футболці "блаугранас" 10 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі. Чинний контракт Фаті з каталонським клубом розрахований до 2022 року.

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