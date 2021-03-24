Іспанець мав солідну конкуренцію – друге місце у рейтингу від видання Goal посів Едуардо Камавінга з Ренна, а третім став Джованні Рейна з Борусії Д.

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Загалом, список складений з 50 гравців, які народились не пізніше 1 січня 2002 року. Жодного українця до списку не потрапило, а з повним рейтингом можна ознайомитись за посиланням.

Додамо, що Фаті не грає з листопада 2020 року, оскільки відновлюється після важкої травми коліна. Цього сезону вінгер провів лише 10 матчів у складі "блаугранас", записавши до свого активу 5 голів та 4 асисти.

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