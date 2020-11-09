Нападник іспанської Барселони Ансу Фаті зазнав хірургічного втручання через отриману в матчі 9-го туру Ла Ліги проти Бетіса травму меніска.

У понеділок діамант "блаугранас" був прооперований, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Операція Фаті була успішною. Тепер на юного вінгера чекає тривала реабілітація. Через ушкодження Фаті пропустить орієнтовно 4 місяці. Отже, він не допоможе Барселоні в матчах групового етапу Ліги чемпіонів, зокрема, й проти київського Динамо.

У нинішньому сезоні Ансу Фаті став справжнім лідером атак каталонців. У його активі 10 матчів у всіх турнірах, у яких нападник забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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