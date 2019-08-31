Фаті став наймолодшим автором гола Барселони в Прімері

Юний нападник каталонців встановив рекорд у матчі третього туру Прімери проти Осасуни.

Ансу Фаті зміг відзначитися своїм першим голом за Барселону у гостьовому матчі проти новачка Прімери.

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Нападник з Гвінеї-Бісау у перерві вийшов на заміну, а вже на 51-ій хвилині засмутив голкіпера памплонців. Фаті відзначився у віці 16 років і 304 дні, що зробило його наймолодшим гравцем в історії Барси, який забив у чемпіонаті Іспанії, інформує Opta. У рамках елітного дивізіону лише два гравці були молодшими, коли забивали свої дебютні голи – Фабріс Олінга (Малага, 16 років і 98 днів) та Ікер Муньяїн (Атлетік, 16 років і 289 днів).

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Гол юного таланта не допоміг Барселоні втримати перемогу – нічия 2:2. Каталонці здобули всього чотири очки у трьох турах чемпіонату Іспанії 2019/20.