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Фаті став наймолодшим автором гола Барселони в Прімері

20:00 198 Читать на русском
Фаті став наймолодшим автором гола Барселони в Прімері
Ансу Фаті / Твіттер Барселони

Юний нападник каталонців встановив рекорд у матчі третього туру Прімери проти Осасуни.

7’ Роберто Торрес
82’ Роберто Торрес
 
Ансу Фаті 51’
Артур 64’
7’ Роберто Торрес
51’ Ансу Фаті
64’ Артур
82’ Роберто Торрес

Ансу Фаті зміг відзначитися своїм першим голом за Барселону у гостьовому матчі проти новачка Прімери.

Осасуна розписала бойову нічию з Барселоною та обійшла каталонців у турнірній таблиці Ла Ліги

Нападник з Гвінеї-Бісау у перерві вийшов на заміну, а вже на 51-ій хвилині засмутив голкіпера памплонців. Фаті відзначився у віці 16 років і 304 дні, що зробило його наймолодшим гравцем в історії Барси, який забив у чемпіонаті Іспанії, інформує Opta. У рамках елітного дивізіону лише два гравці були молодшими, коли забивали свої дебютні голи – Фабріс Олінга (Малага, 16 років і 98 днів) та Ікер Муньяїн (Атлетік, 16 років і 289 днів).

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Гол юного таланта не допоміг Барселоні втримати перемогу – нічия 2:2. Каталонці здобули всього чотири очки у трьох турах чемпіонату Іспанії 2019/20.

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Іспанія Рекорди Відеоновини Осасуна - Барселона Ансу Фаті Ансу Фаті Барселона Барселона
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