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Фаті став другим наймолодшим дебютантом в історії Барселони та отримав емоційне послання від самого Мессі

10:20 643 Читать на русском
Фаті став другим наймолодшим дебютантом в історії Барселони та отримав емоційне послання від самого Мессі
Ансу Фаті / Reuters

Юний вінгер іспанської Барселони Ансу Фаті дебютував у Прімері в матчі 2-го туру проти Бетіса (5:2). Лідер команди Ліонель Мессі особисто привітав африканця зі стартом на професіональному рівні.

42’ Антуан Грізманн
50’ Антуан Грізманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорді Альба
77’ Артуро Відаль
 
Набіль Фекір 15’
Лорен Морон 80’
15’ Набіль Фекір
42’ Антуан Грізманн
50’ Антуан Грізманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорді Альба
77’ Артуро Відаль
80’ Лорен Морон

16-річний уродженець Гвінеї-Бісау з'явився на полі під завісу поєдинку проти севільців і став другим наймолодшим за віком гравцем в історії "блаугранас", який зіграв в офіційному матчі. Про це повідомляє Gracenote Live.

Дебютний дубль Грізманна і феєрія голів у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 5:2

Із трибуни Камп Ноу за матчем спостерігав лідер каталонців Ліонель Мессі, який продовжує відновлення після ушкодження. Після фінального свистка аргентинець відзначив внесок Ла Масії в розгромну перемогу над Бетісом.

"Відмінна гра у виконанні всієї команди, перші 3 очки в Ла Лізі, неймовірно щасливий побачити втілення мрії хлопців із академії, один із яких дебютував у першій команді, а інший – забив м'яч в офіційному матчі на Камп Ноу", – написав Мессі в своєму Instagram, прикріпивши світлини Фаті та Карлеса Переса.

Барселона яскраво перестріляла Бетіс – Грізманн приміряв роль Мессі, оформивши дубль і асист

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Барселона - Бетіс Іспанія Карлес Перес Карлес Перес Ансу Фаті Ансу Фаті
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