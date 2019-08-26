Фаті став другим наймолодшим дебютантом в історії Барселони та отримав емоційне послання від самого Мессі

Юний вінгер іспанської Барселони Ансу Фаті дебютував у Прімері в матчі 2-го туру проти Бетіса (5:2). Лідер команди Ліонель Мессі особисто привітав африканця зі стартом на професіональному рівні.

16-річний уродженець Гвінеї-Бісау з'явився на полі під завісу поєдинку проти севільців і став другим наймолодшим за віком гравцем в історії "блаугранас", який зіграв в офіційному матчі. Про це повідомляє Gracenote Live.

Дебютний дубль Грізманна і феєрія голів у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 5:2

Із трибуни Камп Ноу за матчем спостерігав лідер каталонців Ліонель Мессі, який продовжує відновлення після ушкодження. Після фінального свистка аргентинець відзначив внесок Ла Масії в розгромну перемогу над Бетісом.

"Відмінна гра у виконанні всієї команди, перші 3 очки в Ла Лізі, неймовірно щасливий побачити втілення мрії хлопців із академії, один із яких дебютував у першій команді, а інший – забив м'яч в офіційному матчі на Камп Ноу", – написав Мессі в своєму Instagram, прикріпивши світлини Фаті та Карлеса Переса.