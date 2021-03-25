Перлина Барселони ризикує більше не зіграти у поточній кампанії, повідомляє Marca.

Фаті виборов нагороду найкращому молодому гравцю за версією престижного видання – не завадила важка травма

Меніск 18-річного форварда заживає зовсім не так, як сподівалися у клубі. Під час навантажень талант відчуває сильний біль, який не дозволяє думати про повернення на поле. Імовірно, Фаті доведеться робити другу операцію і пропускати заключну частину сезону. Найближчим часом повинно бути ухвалене рішення щодо необхідності хірургічного втручання.

Додамо, що у поточній кампанії Фаті встиг провести 10 матчів, відзначився 5 голами та 4 асистами.

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