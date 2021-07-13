Барселона ще довго змушена обходитись без допомоги нападника Ансу Фаті.

Юна зірка "блаугранас" не зможе взяти участь у міжсезонній підготовці, повідомляє AS з посиланням на Catalunya Ràdio.

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Найближчі 2-3 тижні Фаті буде доліковуватися у Мадриді. Барселона сподівається, що останнє хірургічне втручання допоможе, і 18-річний форвард зможе повернутися на поле. Решта команди готуватиметься до нового сезону на зборах в Німеччині.

Нагадаємо, через травму коліна Фаті не грав з листопада минулого року. Очікувалося, що талант пропустить близько 4 місяців, але реальність виявилася значно гіршою.

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