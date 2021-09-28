Коуч "блаугранас" Рональд Куман розкрив імена виконавців, які матимуть шанс взяти участь у поєдинку другого туру ЛЧ проти Бенфіки.

Ансу Фаті знову може зіграти в ЛЧ / Twitter Барси

У Лісабон, столицю Португалії, на поєдинок Ліги чемпіонів вирушили 22 футболісти "синьо-гранатових", повідомляє прес-служба колективу.

Яремчук став гравцем тижня в Португалії

Вперше в сезоні в заявку ЛЧ потрапив Ансу Фаті, який востаннє грав в найпрестижнішому євротурнірі 4 листопада 2020-го проти Динамо. Нещодавно 18-річний вінгер провів перший за майже рік матч, у якому відзначився голом.

Натомість у списку відсутні Усман Дембеле, Серхіо Агуеро, Жорді Альба та Мартін Брейтвейт. Всі вони продовжують відновлення від різноманітних пошкоджень.

До слова, протистояння Барселони з командою Романа Яремчука відбудеться вже завтра, 29 вересня. Стартовий свисток у Лісабоні пролунає о 22:00.

ЛЧ 2021/22: Динамо здатне перемогти Барсу, несподіваний прогноз на Шахтар – все про шанси українців, Мессі та Роналду