Ансу Фаті повернувся до командних тренувань. Перспективний юнак продовжує відновлення після чергової м'язової травми. Фаті досить рано дозволили відновити тренування, але про повноцінне повернення на поле поки що не йдеться.

Це вже третя травма для Ансу за сезон. Він пропустив старт кампанії, трішки пограв восени, потім після другого пошкодження зіграв лише два матчі і знову загримів у лазарет. Барселона схиляла футболіста до операції, але він обрав консервативне лікування.

Фаті травмований з січня. Тренери не хочуть форсувати набір кондицій. Ансу повернеться до гри лише через декілька тижнів – орієнтовно в середині квітня.

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