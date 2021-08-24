Юний нападник іспанської Барселони Ансу Фаті продовжує набирати кондиції після важкої травми, через яку пропустив фактично весь сезон 2020/21.

Юніор напередодні частково займався у загальній групі "блаугранас", повідомляє Mundo Deportivo.

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Фаті близький до повного відновлення, тож лікарі додали навантажень перлині Барси. Талант частину тренування першої команди займався нарівні з іншими. За оптимістичними прогнозами, Фаті може з'явитися на полі проти Севільї у 4-му турі Ла Ліги.

До слова, після двох ігор чемпіонату Барселона набрала 4 очки та розташувалася на 4-й сходинці Прімери.

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