Іспанець у своєму Instagram поділився радісною новиною для усіх прихильників Барселони – Ансу нарешті повернувся до тренувань.

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Фаті продемонстрував контроль м'яча та точність передач у вправах зі спеціальним тренувальним приладдям. Відзначимо, що це були його перші вправи після того, як він зазнав важкої травми коліна у листопаді минулого року.

Нагадаємо, Ансу є вихованцем Барселони, за яку дебютував у основі в минулому сезоні. Загалом, вінгер провів за першу команду "блаугранас" 43 матчі, в яких відзначився 13 голами та 5 асистами.

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