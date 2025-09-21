Фаті повернув Монако на друге місце, Осер здобув перемогу всупереч усьому на світі: Ліга 1
У неділю, 21 вересня, відбулися матчі 5-го туру Ліги 1. Читайте подробиці на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції, 5 тур
Париж – Страсбур – 2:3
Голи: Діко, 81, Горі, 90+4 – Паес, 27, Дуе, 78, Емега, 87
Гавр – Лор'ян – 1:1
Голи: Сумаре, 47 – Айегун, 21
На 4-й хвилині Туре (Гавр) не реалізував пенальті
Монако – Метц – 5:2
Голи: Бірет, 28, Фаті, 46, 83, Кауо, 86 (автогол), Іленікена, 90+3 – Діалло, 13, Ен, 67 (з пенальті)
Осер – Тулуза – 1:0
Гол: Намасо, 45+2
На 3-й хвилині Магрі (Тулуза) не реалізував пенальті
На 64-й хвилині вилучений Оппегор (Осер)
Монако реабілітувався за розгром від Брюгге в Лізі чемпіонів. Завдяки дублю Ансу Фаті команда Аді Хюттера здобула перемогу над Метцом і повернула собі друге місце в Лізі 1.
Осер здолав Тулузу попри три несприятливі для себе зміни рішення, ухвалені за допомогою VAR (перші два були цілком обґрунтовані, третє – в набагато меншій мірі).Головним героєм зустрічі став воротар команди Донован Леон, який повернувся після двоматчевої дискваліфікації: він не тільки зробив кілька сейвів у ході гри, але й відбив пенальті на третій хвилині.