Чемпіонат Франції, 5 тур

Париж – Страсбур – 2:3

Голи: Діко, 81, Горі, 90+4 – Паес, 27, Дуе, 78, Емега, 87

Гавр – Лор'ян – 1:1

Голи: Сумаре, 47 – Айегун, 21

На 4-й хвилині Туре (Гавр) не реалізував пенальті

Монако – Метц – 5:2

Голи: Бірет, 28, Фаті, 46, 83, Кауо, 86 (автогол), Іленікена, 90+3 – Діалло, 13, Ен, 67 (з пенальті)

Осер – Тулуза – 1:0

Гол: Намасо, 45+2

На 3-й хвилині Магрі (Тулуза) не реалізував пенальті

На 64-й хвилині вилучений Оппегор (Осер)

Монако реабілітувався за розгром від Брюгге в Лізі чемпіонів. Завдяки дублю Ансу Фаті команда Аді Хюттера здобула перемогу над Метцом і повернула собі друге місце в Лізі 1.

Марсель – ПСЖ: матч Забарного офіційно перенесли – відомі дата та час зустрічі

Осер здолав Тулузу попри три несприятливі для себе зміни рішення, ухвалені за допомогою VAR (перші два були цілком обґрунтовані, третє – в набагато меншій мірі).Головним героєм зустрічі став воротар команди Донован Леон, який повернувся після двоматчевої дискваліфікації: він не тільки зробив кілька сейвів у ході гри, але й відбив пенальті на третій хвилині.