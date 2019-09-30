Фаті потрапив до розширеного списку збірної Іспанії

Роберт Морено подасть список у п’ятницю, перед матчами зі збірними Швеції та Норвегії.

Нападник Барселони Ансу Фаті увійшов до попереднього розширеного списку збірної Іспанії на матчі проти Швеції та Норвегії, повідомляє Mundo Deportivo. Тренер "червоної фурії" Роберт Морено повинен визначитись до наступної п’ятниці, коли буде оголошено кінцевий склад команди.

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До слова, Фаті може увійти у список будь-якої з чотирьох збірних різних вікових груп – головної, U-21, U-19 та U-17. Останній варіант був би найгіршим для наставника Барселони Ернесто Вальверде, зважаючи на травму коліна у молодого форварда.

Нагадаємо, юнацька збірна Іспанії візьме участь у чемпіонаті світу U-17, який триватиме з 26 жовтня по 17 листопада у Бразилії. Таким чином Фаті може пропустити кілька матчів Барселони, які відбудуться в цей період.

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