Ансу Фаті найближчий час проведе у Мадриді разом із провідним фізіотерапевтом Хоакіном Хуаном, повідомляє AS.

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"Я у порядку, дуже щасливий, все йде добре", – заявив 19-річний нападник, який продовжує відновлюватись від пошкодження стегна. Барселона наполягала на хірургічному втручанні, але Ансу відмовився, тому обрав послуги фізіотерапевта.

Фаті зазнав травми ще наприкінці січня. За попередніми прогнозами, на відновлення нападнику знадобиться 1,5 місяці.

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