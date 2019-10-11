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Фаті отримав виклик у збірну Іспанії U-21 – сенсаційний талант замінив свого одноклубника з Барселони

16:24 158 Читать на русском
Фаті отримав виклик у збірну Іспанії U-21 – сенсаційний талант замінив свого одноклубника з Барселони
Ансу Фаті / Сайт Барселони

Молодіжна збірна Іспанії викликала юного нападника Барселони Ансу Фаті на найближчий матч відбору Євро-2021.

Фаті замінив у складі молодіжки травмованого одноклубника з Барселони – Карлеса Переса, інформує сайт збірної Іспанії.

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16-річний нападник народився у Гвінеї-Бісау, а нещодавно отримав іспанське громадянство. Він може дебютувати за збірну Іспанії U-21 вже 15 жовтня, коли відбудеться матч кваліфікації Євро-2021 проти Чорногорії. У поточному сезоні Фаті провів 5 ігор у Прімері і зміг відзначитися двома голами та одним асистом.

Талант Барселони також може виступити за іспанців на літній Олімпіаді в Токіо, яка відбудеться у 2020 році.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Карлес Перес Карлес Перес Ансу Фаті Ансу Фаті Іспанія U-21 Іспанія U-21
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