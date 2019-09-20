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Фаті отримав громадянство Іспанії – він може поїхати на чемпіонат світу U-17

15:17 457 Читать на русском
Фаті отримав громадянство Іспанії – він може поїхати на чемпіонат світу U-17
Ансу Фаті / УЄФА

Юний нападник Барселони Ансу Фаті отримав повне право виступати за збірну Іспанії.

Збірна Іспанії візьме участь у чемпіонаті світу U-17, який пройде з 26 жовтня по 17 листопада у Бразилії. Як повідомляє Marca, юний талант Барселони Ансу Фаті отримав повне право виступати за "фурію роху".

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Футболіст має походження з Гвінеї-Бісау, Португалії та Іспанії, і тепер Рада Міністерства видала іспанське громадянство.

Фаті у віці 16 років став наймолодшим дебютантом в історії Ліги чемпіонів, а також вже забив 2 голи у Ла Лізі.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Іспанія U-17 Іспанія U-17 Ансу Фаті Ансу Фаті
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