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Фаті отримав дозвіл ФІФА виступати за збірну Іспанії

17:59 205 Читать на русском
Фаті отримав дозвіл ФІФА виступати за збірну Іспанії
Ансу Фаті / фото із соцмереж

Нападник Барселони Ансу Фаті офіційно завершив процедуру зміни футбольного громадянства.

Сьогодні, 10 жовтня, ФІФА повідомила Королівську федерацію футболу Іспанії (RFEF), що Ансу Фаті має право виступати за іспанську збірну того віку, у яку отримає виклик, повідомляє Marca.

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Зазначається, що зміну громадянства Фаті завершив ще 20 вересня, але не мав змоги зіграти за молодіжну збірну Іспанії оскільки ФІФА знадобився час для розгляду додаткових документів.

Тепер, коли всі юридичні питанні вирішені, 16-річний нападник може очікувати на дебютний виклик. Зазначається, що Фаті буде у списку команди U-21 на матчі кваліфікації до Євро-2021, які відбудуться у листопаді. На чемпіонат світу U-17 до Бразилії Ансу не поїде.

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