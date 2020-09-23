Форвард Барселони Ансу Фаті переведений до основної команди "блаугранас", повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

Барселона впевнена в автоматичному продовженні Фаті – фахівці виявили прогалини в контракті кривдника збірної України

17-річний гравець феєрично провів минулий сезон, побивши одразу кілька клубних рекордів. Нападник обрав собі футболку з номером 22 – цифра стала вакантною після відходу з команди Артуро Відаля. До слова, з номером 22 на спині у каталонському клубі свого часу дебютували Франк де Бур, Луїс Гарсія, Ерік Абідаль та Дані Алвес.

Окрім того, зросла і клаусула футболіста – відтепер кожен бажаючий має викласти за Фаті 400 млн євро замість колишніх 170 млн.

Внесення Фаті до заявки Барси на новий сезон автоматично продовжує його контракт до літа 2024 року, хоча окремі фахівці сумніваються у законності такого положення. Фаті залишається неповнолітнім, а це повинно стати на заваді автоматичному продовженню контракту більше, ніж на 1 рік.

Відмовив Реалу та вже б'є рекорди в Барселоні: історія Ансу Фаті, який став кривдником збірної України