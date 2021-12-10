Фаті планував повернутися на поле після травми 18 грудня, однак спільно з тренерським штабом вирішив спокійно завершити відновлення. Ансу не зіграє до кінця року, а в першому матчі 2022-го проти Мальорки отримає лише декілька хвилин, інформує AS.

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Таке рішення спрямоване на те, щоб уникнути рецидивів. Фаті пропустив 10 місяців через травму меніска, після чого осени двічі невдало повертався, отримуючи нові пошкодження.

Хаві готовий дати Ансу стільки часу, скільки потрібно. Хоча кадрова ситуація в Барселоні дуже погана. Після травми Депая команда залишилася з одним форвардом.

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