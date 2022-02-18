Вінгер Барселони Ансу Фаті ще не скоро повернеться до гри після чергового пошкодження.

Очікувати на повернення Фаті можна не раніше кінця квітня, повідомляє AS з посиланням на джерела з Барселони.

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У клубі очікують, що Ансу необхідно мінімум 10 тижнів відновлення та 2-3 тижні, аби набрати форму. Таким чином, вінгер може зіграти в останніх 5 або 6 поєдинках у поточному сезоні.

Додамо, що Фаті зіграв 10 матчів у цій кампанії, у яких забив 5 голів та віддав 1 асист.

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