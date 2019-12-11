Фаті: Коли забив, здивувався, чому весь стадіон мовчав

Юний нападник каталонської Барселони Ансу Фаті поділився емоціями від дебютного гола у ворота Інтера в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Мені сказали, що я побив рекорд і став наймолодшим автором гола в Лізі чемпіонів. Я дуже задоволений своїм м'ячем і перемогою команди. Це як сон, все відбувається дуже швидко. Я просто насолоджуюсь моментом і вчусь у найкращих. Кожен раз, коли я отримую шанс вийти на поле – просто намагаюся ним скористатись. Я дуже наполегливо працюю.

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Я віддав м'яч Суаресу, а він повернув його мені. І коли я забив, то був здивований, тому що весь стадіон мовчав. Я думав: "Що ж я тільки що зробив?". Але я був дійсно щасливий в цей момент", – наводить слова Фаті видання ESPN.

Нагадаємо, у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти міланського Інтера Фаті з’явився на полі на 85-й хвилині і вже за хвилину забив свій дебютний гол у найпрестижнішому єврокубковому турнірі. Таким чином Фаті став наймолодшим автором забитого гола в історії Ліги чемпіонів – 17 років та 42 дні. До слова, гол Фаті приніс перемогу команді Ернесто Вальверде – Барселона набрала 14 очок та посіла перше місце у групі F.

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