Фаті дебютував у молодіжній збірній Іспанії – юному таланту Барселони не виповнилось навіть 17 років

Сенсаційний вундеркінд Барселони Ансу Фаті провів свій перший матч у футболці збірної Іспанії U-21.
Представник каталонського клубу вийшов на поле у матчі проти збірної Чорногорії U-21 в рамках відбору на Євро-2021.
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Фаті на 80 хвилині замінив захисника Хетафе Марка Кукурелью. Відведеного часу йому виявилось замало, щоб відзначитися результативною дією, Іспанія U-21 впевнено вигравала 2:0, тому не докладала зайвих зусиль в атаці. Втім, нападник Барселони може собою пишатися – він дебютував на рівні молодіжних збірних, не досягнувши навіть 17-річного віку.
Нагадаємо, що Ансу Фаті є уродженцем Гвінеї-Бісау, однак нещодавно отримав іспанське громадянство і мав шанс зіграти навіть за головну команду піренейців.
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