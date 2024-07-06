Франція та Португалія видали досить цікавий поєдинок – моментів вистачало біля воріт як Меньяна, так і Діогу Кошти. Особливо в другому таймі: Меньян врятував після удару Вітіньї в дотик та добивання Роналду п'яткою, а перед цим здійснив сейв після удару Бернарду Сілви.

Франція вибила Португалію і вийшла в півфінал Євро-2024 – Роналду і Ко не повторили серію пенальті, видатна гра Меньяна

У французів теж вистачало моментів. Взяти хоча б шикарний удар Дембеле, якому трохи не вистачило точності – м'яч облизнув хрестовину. Гра перейшла в овертайми, де голів також не було. А в серії пенальті Франція виявилась сильнішою – Жоау Феліш був єдиним, хто не забив 11-метровий.