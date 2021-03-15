"Червоні дияволи" мали відчутну перевагу у першому таймі, однак Лукаш Фабіанскі піймав кураж. Особливо запам'ятався розкішний сейв поляка після удару Грінвуда.

Манчестер Юнайтед здолав боягузливий Вест Хем завдяки автоголу та закріпився у зоні Ліги чемпіонів

Вест Хем продовжив оборонятися після перерви, допоки сам не вигадав проблеми на свою голову. Фернандеш виконав банальну подачу з кутового, а Доусон примудрився головою зрізати м'яч у власні ворота. Саме автогол і визначив долю зустрічі між претендентами на зону Ліги чемпіонів – МЮ йде другим, Вест Хем залишився п'ятим.